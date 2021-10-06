От Львовского медуниверситета разослали фейковое заявление с требованием прекратить вакцинацию

От имени Львовского медуниверситета неизвестные разослали фейковое письмо, в котором просят Министерство здравоохранения отменить "принудительную вакцинацию". В университете причастность к этому обращению отрицают.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В среду, 6 октября, на редакционную электронную почту издания поступило письмо от имени Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и за подписью ректора медуниверситета академика Бориса Зименковского. В письме говорится, что специалисты университета якобы провели собственные исследования американской вакцины Moderna, которую среди прочих используют для прививки от #Covid-19#, и обнаружили "серьезные побочные действия и отклонения в состоянии здоровья граждан Украины вплоть до летальных случаев".

При этом в письме не указывается, у кого и какие именно побочные эффекты были обнаружены после вакцинации, зато утверждается, что с результатами своих исследований неоднократно обращались в МОЗ и лично к министру здравоохранения Виктору Ляшко.

Авторы письма требуют "дополнительно проследить за людьми, вероятно прививавшимися Moderna за последние полгода". В приложении представлен список 40 человек, которые якобы вакцинировались Moderna, где указаны их личные данные, место проживания и дата вакцинации.

Само письмо содержит логотип университета, но не имеет ни печати вуза, ни личной подписи ректора, который указан автором. Письмо отправлено с адреса info.izn.ua@gmail.com, который не принадлежит медуниверситету, а некоторые грамматические ошибки в тексте могут свидетельствовать о переводе с русского языка.

Ректор медуниверситета Борис Зименковский заверил, что обращение не имеет ничего общего с реальностью - в медуниверситете не проводили никаких исследований Moderna или других вакцин от #Covid-19# и не рассылали никаких писем в СМИ или МОЗ.

Почти сразу медуниверситет также отреагировал заявлением.

"Официально заявляем - никаких исследований по Moderna или другим официально зарегистрированным вакцинам против #Covid-19# научные подразделения университета не проводили, поскольку это не предусмотрено научно-исследовательскими планами нашего заведения. Поэтому никаких «околонаучных» выводов никто не делал и обращений в Министерство здравоохранения я не подавал", - говорится в официальном заявлении на сайте университета.

Такие действия авторов письма администрация университета считает преступными и планирует обратиться в Нацполицию и Службу безопасности Украины.

Напомним, Кабмин выделил 25 млн грн на информкампанию о вакцинации от COVID-19.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для работников образования и чиновников. По данным главы МОЗ, по состоянию на 29 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 72% педагогов.

Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет во время встречи с журналистами рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация. Они также отметили, что "обязательная - не означает "принудительная".

Ранее сообщалось, что 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививку от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.