В Ровенской области полуторагодовалый ребенок, родители которого отказались от прививок, заболел полиомиелитом

Министерство здравоохранения сообщило о случае полиомиелита в Ровенской области.

На сайте Минздрава говорится, что полуторагодовалого ребенка госпитализировали еще в начале сентября с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит, который позже официально подтвердили. Установлено, что болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

Прививка от полиомиелита в Украине входит в календарь профилактических прививок. К полуторалетнего возраста ребенок должен получить четыре дозы вакцины, но его родители сознательно отказались от прививок по религиозным убеждениям.

В Ровенской области работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозы: ищут контактных лиц, собирают и исследуют их биоматериалы, изучают обстоятельства дела.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует.

В 2015 году в Украине была вспышка полиомиелита в Закарпатской области. После этого было проведено три раунда вакцинации, после чего ВОЗ объявила о прекращении вспышки.