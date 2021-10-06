Во Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец

Посольство предоставляет гражданину консульскую и правовую помощь.

Во Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец
Архівне фото
Фото: glogster.com

Во Франции, близ города Дюнкерк, правоохранители на днях задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотиков. Среди членов экипажа - гражданин Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает РБК-Украина.

По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом - предоставляет гражданину консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", - рассказал Николенко.

Ранее СМИ сообщали, что французская таможня на днях перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен, и перенаправила его в порт Дюнкерка. На борту судна обнаружили более тонны кокаина.

Экипаж судна состоял из около 20 человек, среди которых граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии.

Напомним, ранее в Черногории изъяли более тонны кокаина, расфасованного в пачки с надписью "COVID".

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