Во Франции задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец
Посольство предоставляет гражданину консульскую и правовую помощь.
Во Франции, близ города Дюнкерк, правоохранители на днях задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотиков. Среди членов экипажа - гражданин Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает РБК-Украина.
По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом - предоставляет гражданину консульскую и правовую помощь.
"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", - рассказал Николенко.
Ранее СМИ сообщали, что французская таможня на днях перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен, и перенаправила его в порт Дюнкерка. На борту судна обнаружили более тонны кокаина.
Экипаж судна состоял из около 20 человек, среди которых граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии.
Напомним, ранее в Черногории изъяли более тонны кокаина, расфасованного в пачки с надписью "COVID".