В Черновцах внезапно умер 21-летний студент из Индии

Парню стало плохо вблизи общежития, где он проживал.

В Черновцах возле общежития медуниверситета внезапно умер 21-летний студент из Индии.

Об этом пресс-секретарь полиции Татьяна Андрейчук рассказала ZAXID.NET, уточнив, что парень умер вечером вторника, 5 октября.

По ее словам, признаков насильственной смерти у парня не было, пока причину смерти устанавливают патологоанатомы.

О смерти парня в полицию сообщил диспетчер "скорой" поздно вечером. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть студента.

"Парень умер внезапно вблизи общежития, где он жил. Там была много свидетелей, именно они вызвали "скорую". Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения", - рассказала Татьяна Андрейчук.

По информации очевидцев, погибший - студент из Индии, который учился в Буковинском государственном медицинском университете.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.