Более 200 тыс. детей во Франции стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников

К преступлениям сексуального характера были причастны около 3 тыс. священников.

Более 200 тыс. детей во Франции стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников
Фото: tsn.ua

Около 216 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны духовенства Французской католической церкви с 1950 года. Об этом говорится в отчете, обнародованном 5 октября.

Как сообщает Радио Свобода, в отчете объемом почти 2500 страниц указано, что подавляющее большинство жертв - мальчики, многие из них в возрасте от 10 до 13 лет.

По заключению следственной комиссии, к преступлениям сексуального характера были причастны от 2900 до 3200 священников.

Отмечается, что число жертв может возрасти, если учесть злоупотребления, совершенные так называемыми "мирянами" церкви, каковыми являются, например, учителя в католических школах.

Независимое расследование было инициировано Французской католической церковью в 2018 году. Оно продолжалось более 2,5 года. Следственная комиссия, которая состояла из 21 человека, изучала судебные, полицейские и церковные архивы, общалась с пострадавшими и свидетелями.

Большинство рассмотренных в ходе расследования дел уже не могут быть рассмотрены правоохранительными органами из-за давности.

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