Уровень вакцинации в школах превысил 80%

По состоянию на 5 октября в Украине уже 81% работников школ получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Пять дней назад этот показатель составлял 78%.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Лучше всего вакцинируются в Луганской области (67,9% полностью вакцинированных учителей), Черкасской области (64%), Полтавской области (62,8%), Киеве (62,6%) и Сумской области (59,7%).

"Зато ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ровенская и Одесская области", - добавил Шкарлет.

"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина - есть. И я обращаюсь с просьбой к руководителям учебных заведений, департаментов (управлений) образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации по вакцинации педагогов", - заявил министр.

Напомним, что с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону.

Правила адаптивного карантина предусматривают, что в "желтой" зоне будут работать только те школы и другие учебные заведения, где хотя бы одной дозой вакцинировано 80% работников. Для работы в "красной" зоне должны быть вакцинированы все без исключения и двумя дозами.

Пороговое значение касается не только педагогов, а всего персонала школы.

В конце сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что вакцинация против коронавирусной болезни для работников образования будет обязательной.