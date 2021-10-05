Уровень вакцинации в школах превысил 80%

Среди аутсайдеров - Херсонская, Ровенская и Одесская области.

Уровень вакцинации в школах превысил 80%
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на 5 октября в Украине уже 81% работников школ получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Пять дней назад этот показатель составлял 78%.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Лучше всего вакцинируются в Луганской области (67,9% полностью вакцинированных учителей), Черкасской области (64%), Полтавской области (62,8%), Киеве (62,6%) и Сумской области (59,7%).

"Зато ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ровенская и Одесская области", - добавил Шкарлет.

"Данные статистики еще раз подтверждают, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина - есть. И я обращаюсь с просьбой к руководителям учебных заведений, департаментов (управлений) образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации по вакцинации педагогов", - заявил министр.

Напомним, что с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону.

Правила адаптивного карантина предусматривают, что в "желтой" зоне будут работать только те школы и другие учебные заведения, где хотя бы одной дозой вакцинировано 80% работников. Для работы в "красной" зоне должны быть вакцинированы все без исключения и двумя дозами.

Пороговое значение касается не только педагогов, а всего персонала школы.

В конце сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что вакцинация против коронавирусной болезни для работников образования будет обязательной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе БондеКейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погибВ черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатовВ Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
Андрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьерыАндрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
В Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривенВ Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривен
В трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковидаВ трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковида
Пороги вакцинации в школах начнут действовать с 20 сентябряПороги вакцинации в школах начнут действовать с 20 сентября
СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинацииСБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации
Центры вакцинации в Киеве не будут работать два дняЦентры вакцинации в Киеве не будут работать два дня
В аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковидаВ аэропорту "Одесса" открыли пункт массовой вакцинации против ковида
Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в аэропорту "Киев"Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в аэропорту "Киев"
С 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляциюС 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляцию
В польском городе подожгли санстанцию и пункт вакцинацииВ польском городе подожгли санстанцию и пункт вакцинации
В Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинацииВ Киеве на базе ТРЦ откроется еще один центр массовой вакцинации
Последние новости
Подгружаем последние новости