В Тернопольском зооуголке обнаружили сибирскую язву

В Тернопольском зооуголке, который расположен в местном парке культуры и отдыха, в конце сентября умер пони. Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что у него была сибирская язва.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Животное умерло в ночь на 28 сентября. На следующий день об этом сообщили в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. Специалисты отобрали необходимые пробы и направили их в городскую лабораторию Госпродпотребслужбы, где была подтверждена сибирская язва.

В понедельник, 4 октября, диагноз подтвердили специалисты в Киеве .

Со 2 октября зооуголок находится на карантине.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Это острая инфекционная болезнь животных и человека, имеющая преимущественно кожную форму, реже - легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса.

Основной источник инфекции - больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. Животные заражаются, съев траву, другие корма или выпив зараженной воды.

Сегодня заболеваемость носит спорадический характер - проявляется только иногда и отдельными вспышками. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и животными продуктами - костями, шерстью, кожей, мясом.

На сайте Центра общественного здоровья сообщается, что последний известный случай сибирской язвы в Украине среди людей был зарегистрирован в августе 2020 года в Одесской области.

От человека к человеку сибирская язва не передается.

Напомним, что накануне из Тернопольского зооуголка сбежали два буйвола и пони. Животные гуляли в центре города, пока их не поймали работники зооуголка.