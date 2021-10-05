За сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковида
Были госпитализированы за сутки 1 881 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 918 детей и 207 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 881 человек. Умерли 317 пациентов, 4 229 - выздоровели.
За прошедшие сутки было проведено 74 125 тестирований, в частности, методом ПЦР - 37 080, методом ИФА - 8 762, а также исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 283.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 469 856 человек, выздоровели - 2 268 752. От осложнений заболевания умерли 57 206 пациентов.
Всего было проведено 13 003 972 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 560 случаев;
- Винницкая область - 143 случая;
- Волынская область - 322 случая;
- Днепропетровская область - 992 случая;
- Донецкая область - 662 случая;
- Житомирская область - 87 случаев;
- Закарпатская область - 99 случаев;
- Запорожская область - 667 случаев;
- Ивано-Франковская область - 151 случай;
- Киевская область - 461 случай;
- Кировоградская область - 16 случаев;
- Луганская область - 443 случая;
- Львовская область - 592 случая;
- Николаевская область - 152 случая;
- Одесская область - 809 случаев;
- Полтавская область - 526 случаев;
- Ровенская область - 398 случаев;
- Сумская область - 247 случаев;
- Тернопольская область - 155 случаев;
- Харьковская область - 940 случаев;
- Херсонская область - 126 случаев;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черкасская область - 342 случая;
- Черновицкая область - 609 случаев;
- Черниговская область - 169 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку наблюдатели признали только в сентябре. С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.
Президент Владимир Зеленский на совещании поручил усилить информкампанию о важности вакцинации против ковида.