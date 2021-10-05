За сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковида

Были госпитализированы за сутки 1 881 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 846 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 918 детей и 207 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 881 человек. Умерли 317 пациентов, 4 229 - выздоровели.

За прошедшие сутки было проведено 74 125 тестирований, в частности, методом ПЦР - 37 080, методом ИФА - 8 762, а также исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 283.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 469 856 человек, выздоровели - 2 268 752. От осложнений заболевания умерли 57 206 пациентов.

Всего было проведено 13 003 972 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 560 случаев;
  • Винницкая область - 143 случая;
  • Волынская область - 322 случая;
  • Днепропетровская область - 992 случая;
  • Донецкая область - 662 случая;
  • Житомирская область - 87 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 667 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 151 случай;
  • Киевская область - 461 случай;
  • Кировоградская область - 16 случаев;
  • Луганская область - 443 случая;
  • Львовская область - 592 случая;
  • Николаевская область - 152 случая;
  • Одесская область - 809 случаев;
  • Полтавская область - 526 случаев;
  • Ровенская область - 398 случаев;
  • Сумская область - 247 случаев;
  • Тернопольская область - 155 случаев;
  • Харьковская область - 940 случаев;
  • Херсонская область - 126 случаев;
  • Хмельницкая область - 178 случаев;
  • Черкасская область - 342 случая;
  • Черновицкая область - 609 случаев;
  • Черниговская область - 169 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку наблюдатели признали только в сентябре. С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.

Президент Владимир Зеленский на совещании поручил усилить информкампанию о важности вакцинации против ковида.

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