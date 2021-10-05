В Кривом Роге на улице разлили более килограмма ртути

Спасатели собрали опасное вещество и провели демеркуризацию.

Фото: facebook.com/MNSDNE/

Более килограмма ртути обнаружили под открытым небом на одной из улиц Кривого Рога. Спасатели собрали опасное вещество и провели демеркуризацию.

Сообщение о ртути на ул. Соборности спасатели получили сегодня, 5 октября в 10:30 от случайного прохожего, сообщает пресс-центр ГСЧС.

После обследования участка чрезвычайники обнаружили в целом 1100 граммов ртути на площади 1 кв. м.

Фото: facebook.com/MNSDNE/

Фото: facebook.com/MNSDNE/

"Опасный металл собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - сообщили спасатели.

Напомним, в мае более 600 г ртути обнаружили на железнодорожном вокзале во Львове.

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