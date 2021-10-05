Опубликован первый тизер приквела "Игры престолов" - сериала "Дом дракона"

Сериал будет рассказывать о событиях, которые происходили примерно за 200 лет до "Игры престолов".

Опубликован первый тизер приквела "Игры престолов" - сериала "Дом дракона"
Фото: Скріншот відео

HBO Max представил первый тизер сериала "Дом дракона" - приквела "Игры престолов", который выйдет в 2022 году.

Видео опубликовано на канале HBO в YouTube.

Сюжет приквела создан по мотивам книги "Пламя и кровь" (Fire and Blood) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом стал его сценаристом. В центре сюжета - гражданская война между Таргариенами.

Сериал будет рассказывать о событиях на вымышленном континенте Вестерос, которые происходили примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Сюжет будет сконцентрирован на "Танцах Драконов" - гражданской войне (129-131 годы от Завоевание Ейгона I), причина которой - династический кризис между двумя ветвями дома Таргариенов.

В ролике можно увидеть исполнителей главных ролей - Мэтта Смита и Эмму Д'Арси.

Режиссером "Дома дракона" стал британец Мигель Сапочник, который снял несколько серий основной киносаги и удостоился за одну из них премии "Эмми".

Напомним, в июле 2016 года "Игра престолов" получила 23 номинации на "Эмми".

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