?Львовянина оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что он скинул порно-фото своей девушки в чат ОСМД

Сыховский районный суд Львова вынес приговор львовянину Роману Знаку, который распространил порнографические фотографии своей девушки в чате ОСМД в Viber.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Мужчина пояснил, что обиделся на девушку и пытался ей таким образом отомстить. Теперь он должен заплатить 17 тыс. грн штрафа.

Этот случай произошел 9 апреля этого года. Львовянин прислал в закрытую группу "ОСМД Возле парка" в Viber порнографические фото своей девушки. В этот момент в группе этого ОСМД было 183 участника. После этого девушка обратилась в полицию.

Во время следствия по делу провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила, что фото в чате ОСМД имеют порнографический характер.

На судебном заседании 29 сентября Роман признал свою вину. Он попросил суд не наказывать его строго, поскольку он сильно раскаивается. Суд признал раскаяние, как смягчающее обстоятельство.

Судья Сыховского райсуда Николай Борачок оштрафовал его на 17 тыс. грн в пользу государства. Человек еще может обжаловать этот приговор суда в апелляции.

Напомним, в Одессе полиция сообщила о подозрении 40-летней женщине, которая вымогала деньги у своего знакомого, угрожая опубликовать его интимные фото, которыми он поделился с ней во время общения в социальной сети.