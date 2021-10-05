Одесситка требовала у знакомого 30 тыс. гривен, угрожая опубликовать его интимные фото

Мужчина обратился в полицию.

Одесситка требовала у знакомого 30 тыс. гривен, угрожая опубликовать его интимные фото
Фото: DepositphotosAlexLipa

В Одессе полиция сообщила о подозрении 40-летней женщине, которая вымогала деньги у своего знакомого, угрожая опубликовать его интимные фото, которыми он поделился с ней во время общения в социальной сети.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Опасаясь за репутацию, мужчина прислал виртуальной знакомой указанные ей 4 тысячи гривен, зато злоумышленница продолжила его шантажировать, повышая суммы. Наконец, когда "аппетиты" женщины достигли 30 тысяч гривен, мужчина обратился в полицию.

"Правоохранители установили личность правонарушителя и во время санкционированного обыска в ее квартире изъяли доказательства причастности к противоправным действиям. Следователи объявили фигурантке подозрение по ч.1 ст.189 Уголовного кодекса Украины. За вымогательство денег ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", - сообщил начальник отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Сергей Волков.

Напомним, в феврале киберполиция разоблачила коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографическими изображениями.

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