Врача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатов

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

?Врача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатов

На Днепропетровщине суд впервые вынес приговор врачу по делу о подделке сертификата о вакцинации от COVID-19 - его приговорили к штрафу и лишили права деятельности по специальности на один год.

Об этом во время селекторного совещания сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

"Уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - сказал он.

Клименко добавил, что сейчас полицейские уделяют особое внимание борьбе с подделкой справок, касающихся тестирования на COVID-19 и сертификатов о вакцинации. Только на прошлой неделе было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств по факту подделки этих документов.

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

Напомним, ранее житель Ивано-Франковской области и жительница Хмельницкого получили штрафы за то, что подделали документы и использовали их при попытке пересечь границу с Польшей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

В конце сентября в полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдауна. Для этого разработано соответствующее программное обеспечение, которое установят на планшеты полицейских.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Крите произошло второе за два дня землетрясениеНа Крите произошло второе за два дня землетрясение
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантовПремия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человекВчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек
Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе БондеКейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатовВ Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
На Закарпатье полиция обнаружила две подземные плантации с элитной коноплей на 5 млн гривенНа Закарпатье полиция обнаружила две подземные плантации с элитной коноплей на 5 млн гривен
В Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривенВ Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривен
В Черкасской области семейного врача уличили в торговле поддельными ковид-сертификатамиВ Черкасской области семейного врача уличили в торговле поддельными ковид-сертификатами
Суд Одессы обязал интернет-мошенника вернуть 75 тыс. гривен людям, которых он обманулСуд Одессы обязал интернет-мошенника вернуть 75 тыс. гривен людям, которых он обманул
На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 15,7 млн гривеньНа восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 15,7 млн гривень
На Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинахНа Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах
Тина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривенТина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривен
Сотрудница вуза присвоила 600 тыс. гривен, притворяясь иностранцем-богачом на сайтах знакомствСотрудница вуза присвоила 600 тыс. гривен, притворяясь иностранцем-богачом на сайтах знакомств
Житель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривенЖитель Нетишина получил три года условно за получение "карантинных" 8000 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости