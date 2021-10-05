?Врача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатов

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

На Днепропетровщине суд впервые вынес приговор врачу по делу о подделке сертификата о вакцинации от COVID-19 - его приговорили к штрафу и лишили права деятельности по специальности на один год.

Об этом во время селекторного совещания сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД .

"Уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - сказал он.

Клименко добавил, что сейчас полицейские уделяют особое внимание борьбе с подделкой справок, касающихся тестирования на COVID-19 и сертификатов о вакцинации. Только на прошлой неделе было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств по факту подделки этих документов.

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

Напомним, ранее житель Ивано-Франковской области и жительница Хмельницкого получили штрафы за то, что подделали документы и использовали их при попытке пересечь границу с Польшей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

В конце сентября в полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдауна. Для этого разработано соответствующее программное обеспечение, которое установят на планшеты полицейских.