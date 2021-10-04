"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"

В Николаеве заметили необычную рекламу на билбордах, которая адресована, вероятно, местным педагогам.

Об этом пишет издание "НикВести".

На бордах написано: "Ваша ученица лесбиянка?", "Ваш ученик трансгендер?", "Ваш ученик гей?».

Учителей призывают попытаться понять ЛГБТ-школьников и пройти специальные курсы толерантности от общественной организации TERGO- "Содружество родителей". Она была основана в 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ и отстаивает их права.

Фото: nikvesti.com

Фото: "НикВести"