"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"

Жители города заметили необычную рекламу на билбордах.

"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"
Фото: nikvesti.com

В Николаеве заметили необычную рекламу на билбордах, которая адресована, вероятно, местным педагогам.

Об этом пишет издание "НикВести".

На бордах написано: "Ваша ученица лесбиянка?", "Ваш ученик трансгендер?", "Ваш ученик гей?».

Учителей призывают попытаться понять ЛГБТ-школьников и пройти специальные курсы толерантности от общественной организации TERGO- "Содружество родителей". Она была основана в 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ и отстаивает их права.

Фото: nikvesti.com

Фото: "НикВести"

Напомним, 19 сентября в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд 2021".



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