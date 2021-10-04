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2021-10-04
"Ваш ученик трансгендер?": Николаевским учителям предложили "курсы толерантности к ЛГБТ"
Жители города заметили необычную рекламу на билбордах.
Фото: nikvesti.com
В Николаеве заметили необычную рекламу на билбордах, которая адресована, вероятно, местным педагогам.
Об этом пишет издание "НикВести".
На бордах написано: "Ваша ученица лесбиянка?", "Ваш ученик трансгендер?", "Ваш ученик гей?».
Учителей призывают попытаться понять ЛГБТ-школьников и пройти специальные курсы толерантности от общественной организации TERGO- "Содружество родителей". Она была основана в 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ и отстаивает их права.
Фото: nikvesti.com
Фото: "НикВести"
Напомним, 19 сентября в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд 2021".