Катя Осадчая попала в скандал из-за личной поездки на полицейском авто с мигалками

Катя Осадчая оказалась в центре скандала. Украинскую ведущую серьезно раскритиковали за превышение полномочий и использование полицейской машины с мигалками в своих личных целях.

В Сети подняли крик пользователи после того в аккаунте "ЗупиниЛося" появилась публикация о несменной ведущей программы "Светская жизнь". Дело в том, что теледива побывала в Трускавце, а после съемок опаздывала на поезд. Поэтому ей организовали поездку на полицейском бобике, да еще и с мигалками.

"Катю Осадчу пригласили сделать гламур для партии Слуг народа в Трускавце. После съемок телезвезда опоздала на поезд, поэтому ее посадили в полицейский вагон и увезли с мигалками на участок. Осадча оказалась настолько богатой интеллектом, что не стеснялась выкладывать его в свои инста-истории. Президент, премьер-министр Катя Осадча. Кто ещё в Украине ездит с мигалками?" – пишет автор поста.

Украинцы возмутились таким поступком украинской ведущей, осудив ее за использование своего положения и превышение полномочий, да и вообще много еще в чем. Если одни критиковали звезду, то другие отмечали, что полицейские поступили правильно, доставив маму месячного сына вовремя на поезд.

"Я правильно понимаю, что теперь при опоздании на поезд нужно вызывать полицию, чтобы довезли быстро и бесплатно?", "А это, на минуточку, финансируется из наших налогов", "Меня как-то на автовокзал полиция подвозила, я конкретно опаздывал, ещё и автобус чуток догоняли - и что??? К слугам народа отношения не имею... Просто иногда и среди полицейских люди встречаются", "А задержать поезд у них мозгов не хватило?", "Не завидуйте", — пишут фолловеры.



Напомним, Катя Осадчая призналась, на сколько килограммов хочет похудеть после родов.