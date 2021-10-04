В Тернополе из зоопарка сбежали два буйвола и пони и гуляли по ночному городу

В Тернополе из зооуголка парка Топильче сбежали два буйвола и пони и пошли гулять по ночному городу.

Об этом сообщает "Т1 Новости".

"За ночь тройка жителей зооуголка стали настоящими звездами соцсетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животным удалось сокрушить ограду и дойти до дамбы тернопольского става. Они выходили на проезжую часть улицы, а водители с осторожностью проезжали дорогу, ведь животные бегали по всей трассе.

Прохожие сняли беглецов на видео, которое распространяют в соцсетях.

Чтобы поймать животных, работники зооуголка устроили "спецоперацию". Сейчас буйволы и пони вернулись в свои дома.

Напомним, в Одессе патрульные остановили лошадь, которая выбежала на дорогу. Животное вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, конь убежал с ипподрома, а они собственными силами пытались его разыскать.