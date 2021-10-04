Четырем парням сообщили о подозрении в убийстве полицейского в Чернигове

Четырем лицам, которых задержали 2 октября после нападения на полицейских в черниговском супермаркете, сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом заявил руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, передает Общественное.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - сообщил Герасименко.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из которых погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое правоохранителей находились в отпуске и были в гражданской одежде.

В полиции сообщали о задержании шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. По данным Герасименко, задержали четырех человек, трое из которых - несовершеннолетние.

Генеральный директор областной больницы, в которую госпитализировали раненого полицейского, его состояние комментировать отказался, ссылаясь на право на медицинскую тайну. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница милиционера Ольга Савон сообщила, что сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Прощание с погибшим полицейским, 30-летним Артуром Ерохиным, состоится завтра, сообщила в Facebook его жена Вероника Ерохина.