Умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Причиной смерти 78-летнего бизнесмена и политика стало онкологическое заболевание.

Фото: twitter.com/ActuFoot Бернар Тапи

Во Франции 3 октября ушел из жизни бизнесмен Бернар Тапи. Он умер на 79-м году жизни от рака, сообщает AFP со ссылкой на совместное заявление его семьи и группы La Provence, где в Тапи было 89% активов.

Тапи родился во Франции. В молодости пытался сделать эстрадную карьеру, однако больших успехов не достиг. После этого занимался гонками, но после серьезной аварии пошел с этого виду спорта.

Бизнесом начал заниматься в 1967 году. Основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся организаций.

С 1990 по 1993 год был владельцем Adidas. С 1986 по 1994 год - президентом футбольного клуба "Олимпик", при нем клуб четырежды становился чемпионом Франции, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Также на рубеже 1980-1990-х Тапи был депутатом Национального собрания Франции, в начале 1990-х занимал пост министра по делам городов в правительстве Пьера Береговуа.

В 1990-х против Тапи расследовалось уголовное дело о коррупции и фальсификации свидетельских показаний, в результате его приговорили к двум годам тюрьмы.

Он также в течение многих лет судился против "дочки" банка Credit Lyonnais из-за продажы доли Тапи в Adidas. Бизнесмен заявил, что банк обманул его при продаже. В итоге в 2008 году суд постановил выплатить Тапи компенсацию за ограничение его интересов. Однако в декабре 2015 года во время нового судебного разбирательства было решено отозвать компенсацию.

Пол года назад, в апреле, на загородный дом Тапи в департаменте Сена и Марна напали. Преступники связали и избили Тапи и его жену Доминик, а потом украли драгоценности.