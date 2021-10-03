На птицефабрике под Львовом сгорело 30 тыс. цыплят

30 тыс. цыплят бройлера погибли в результате пожара на птицефабрике в Пустомытах вблизи Львова. Еще 13 тыс. цыплят пожарным удалось спасти.

По данным областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник после 18:00 2 октября в кирпичном одноэтажном птичнике, крытом железобетонными плитами размером 72 на 12 м.

Из-за сильного задымления пожарным, которые прибыли на место происшествия, пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В 19:15 пожарные локализовали пожар и в 19:24 - полностью ликвидировали.

"В результате пожара огонь уничтожил подстилку соломы отдельными ячейками на площади 60 кв. м, 30 000 голов суточных цыплят бройлера, 5 линий кормоподачи, 6 линий поения, 6 тепловых пушек, двери на площади 4 кв. м, повредил двери на площади 3 кв. м", - сказано в сообщении.

Пожарным удалось спасти здание птичника от уничтожения огнем, а также 13 тыс. голов суточных цыплят бройлера.

К ликвидации пожара привлекли 32 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара устанавливаются.