На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами
Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись.
В Черновицкой области контрабандистов, которые спровоцировали ДТП, убегая от пограничников, задерживали с выстрелами.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Военнослужащие отдела "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него.
Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле обратились в бегство.
"Правонарушители на внедорожниках, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", - говорится в сообщении.
К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие.
Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение.
Правоохранители ищут лиц, причастных к указанному происшествию.
Напомним, в сентябре в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой: пьяный водитель 40 минут бежал от полиции, отстреливаясь из травмата.