На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами

Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись.

Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области контрабандистов, которые спровоцировали ДТП, убегая от пограничников, задерживали с выстрелами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Военнослужащие отдела "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него.

Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле обратились в бегство.

"Правонарушители на внедорожниках, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие.

Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение.

Правоохранители ищут лиц, причастных к указанному происшествию.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в сентябре в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой: пьяный водитель 40 минут бежал от полиции, отстреливаясь из травмата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Крите произошло второе за два дня землетрясениеНа Крите произошло второе за два дня землетрясение
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантовПремия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человекВчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек
Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе БондеКейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники задержали нелегальных мигрантов из Афганистана и СирииПограничники задержали нелегальных мигрантов из Афганистана и Сирии
Пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидовПограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов
Пограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на ЛуганщинеПограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на Луганщине
На Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал ИнтерполНа Черниговщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол
На Буковине полицейские разыскивают двух без вести пропавших киевлянНа Буковине полицейские разыскивают двух без вести пропавших киевлян
Вследствие ливня на Буковине повреждены четыре школы, разрушены 19 мостовВследствие ливня на Буковине повреждены четыре школы, разрушены 19 мостов
На Буковине верующие не поделили церковь и побили в ней окнаНа Буковине верующие не поделили церковь и побили в ней окна
На Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из АзииНа Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии
На Буковине открывают 16-ю госпитальную базу для больных COVID-19На Буковине открывают 16-ю госпитальную базу для больных COVID-19
На Буковине новый рекорд заражений COVID-19На Буковине новый рекорд заражений COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости