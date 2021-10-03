На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами

Фото: dpsu.gov.ua

В Черновицкой области контрабандистов, которые спровоцировали ДТП, убегая от пограничников, задерживали с выстрелами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Военнослужащие отдела "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него.

Заметив правоохранителей, неизвестные бросили часть пакетов с сигаретами и на автомобиле обратились в бегство.

"Правонарушители на внедорожниках, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом пограничник, водитель служебного авто, получил травму", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения. Для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие.

Автомобиль правонарушителей удалось задержать, однако неизвестные скрылись. Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставлены в пограничное подразделение.

Правоохранители ищут лиц, причастных к указанному происшествию.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua