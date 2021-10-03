В Сумах угарным газом отравились шесть человек, трое из них - дети

Полиция расследует инцидент.

В Сумах угарным газом отравились шесть человек, трое из них - дети

В Сумах полиция проводит проверку по факту отравления трех взрослых и трех несовершеннолетних угарным газом.

Об этом сообщили в областной полиции.

"Происшествие произошло вчера. После пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам", - говорится в сообщении.

По словам медицинских работников, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

В разговоре с пострадавшими правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо, и они обратились за помощью к врачам.

Напомним, в феврале во Львовской области вследствие отравления угарным газом погибло трое человек.

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