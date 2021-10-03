За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида

За субботу, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Летальных случаев - 126.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 300 человек, выписаны 1 483 человек.

За сутки методом ПЦР протестировано 28 290 человек, методом ИФА - 4 574 и экспресс-тестами - 20 950 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели всего за сутки всего за сутки всего за сутки Украина 2455189 7967 56775 126 2263407 1483 г. Киев 235816 220 5438 10 221410 34 Винницкая 76126 117 1795 2 71490 50 Волынская 66766 170 1267 4 62044 15 Днепропетровская 151525 855 4896 12 135835 64 Донецкая 103082 402 2628 0 93108 16 Житомирская 95637 363 1943 4 88821 11 Закарпатская 64040 22 1634 1 61050 0 Запорожская 115196 224 2666 0 105707 0 Ивано-Франковская 92357 191 2201 0 87217 89 Киевская 134984 147 2895 0 127599 39 Кировоградская 21918 73 895 0 20237 5 Луганская 34864 165 1122 4 28553 17 Львовская 152546 536 3924 15 137082 94 Николаевская 74713 348 1971 8 70234 81 Одесская 155656 571 3305 4 142035 16 Полтавская 82712 73 1946 2 78014 11 Ровенская 85792 131 1284 5 80957 95 Сумская 84582 334 1436 2 79304 40 Тернопольская 77341 360 1317 4 72390 153 Харьковская 168920 1073 3994 26 150512 130 Херсонская 43568 347 1346 2 37824 81 Хмельницкая 96971 427 2032 11 89802 81 Черкасская 87645 165 1364 0 82467 31 Черновицкая 90547 462 2047 10 81938 192 Черниговская 61885 191 1429 0 57777 138

За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выписаны - 2 263 407, летальных случаев - 56 775 и проведено 12 950 678 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 1 104.