За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида

Летальных случаев – 126.

За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
Фото: Киевсовет

За субботу, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Летальных случаев - 126.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 300 человек, выписаны 1 483 человек.

За сутки методом ПЦР протестировано 28 290 человек, методом ИФА - 4 574 и экспресс-тестами - 20 950 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

всего

за сутки

 всего

за сутки

всего

за сутки

Украина

2455189

7967

56775

126

2263407

1483

г. Киев

235816

220

5438

10

221410

34

Винницкая

76126

117

1795

2

71490

50

Волынская

66766

170

1267

4

62044

15

Днепропетровская

151525

855

4896

12

135835

64

Донецкая

103082

402

2628

0

93108

16

Житомирская

95637

363

1943

4

88821

11

Закарпатская

64040

22

1634

1

61050

0

Запорожская

115196

224

2666

0

105707

0

Ивано-Франковская

92357

191

2201

0

87217

89

Киевская

134984

147

2895

0

127599

39

Кировоградская

21918

73

895

0

20237

5

Луганская

34864

165

1122

4

28553

17

Львовская

152546

536

3924

15

137082

94

Николаевская

74713

348

1971

8

70234

81

Одесская

155656

571

3305

4

142035

16

Полтавская

82712

73

1946

2

78014

11

Ровенская

85792

131

1284

5

80957

95

Сумская

84582

334

1436

2

79304

40

Тернопольская

77341

360

1317

4

72390

153

Харьковская

168920

1073

3994

26

150512

130

Херсонская

43568

347

1346

2

37824

81

Хмельницкая

96971

427

2032

11

89802

81

Черкасская

87645

165

1364

0

82467

31

Черновицкая

90547

462

2047

10

81938

192

Черниговская

61885

191

1429

0

57777

138

За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выписаны - 2 263 407, летальных случаев - 56 775 и проведено 12 950 678 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 1 104.

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