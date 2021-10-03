За субботу в Украине подтвердили почти 8 тысяч случаев ковида
Летальных случаев – 126.
За субботу, 2 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Летальных случаев - 126.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 300 человек, выписаны 1 483 человек.
За сутки методом ПЦР протестировано 28 290 человек, методом ИФА - 4 574 и экспресс-тестами - 20 950 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
всего
|
за сутки
|всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Украина
|
2455189
|
7967
|
56775
|
126
|
2263407
|
1483
|
г. Киев
|
235816
|
220
|
5438
|
10
|
221410
|
34
|
Винницкая
|
76126
|
117
|
1795
|
2
|
71490
|
50
|
Волынская
|
66766
|
170
|
1267
|
4
|
62044
|
15
|
Днепропетровская
|
151525
|
855
|
4896
|
12
|
135835
|
64
|
Донецкая
|
103082
|
402
|
2628
|
0
|
93108
|
16
|
Житомирская
|
95637
|
363
|
1943
|
4
|
88821
|
11
|
Закарпатская
|
64040
|
22
|
1634
|
1
|
61050
|
0
|
Запорожская
|
115196
|
224
|
2666
|
0
|
105707
|
0
|
Ивано-Франковская
|
92357
|
191
|
2201
|
0
|
87217
|
89
|
Киевская
|
134984
|
147
|
2895
|
0
|
127599
|
39
|
Кировоградская
|
21918
|
73
|
895
|
0
|
20237
|
5
|
Луганская
|
34864
|
165
|
1122
|
4
|
28553
|
17
|
Львовская
|
152546
|
536
|
3924
|
15
|
137082
|
94
|
Николаевская
|
74713
|
348
|
1971
|
8
|
70234
|
81
|
Одесская
|
155656
|
571
|
3305
|
4
|
142035
|
16
|
Полтавская
|
82712
|
73
|
1946
|
2
|
78014
|
11
|
Ровенская
|
85792
|
131
|
1284
|
5
|
80957
|
95
|
Сумская
|
84582
|
334
|
1436
|
2
|
79304
|
40
|
Тернопольская
|
77341
|
360
|
1317
|
4
|
72390
|
153
|
Харьковская
|
168920
|
1073
|
3994
|
26
|
150512
|
130
|
Херсонская
|
43568
|
347
|
1346
|
2
|
37824
|
81
|
Хмельницкая
|
96971
|
427
|
2032
|
11
|
89802
|
81
|
Черкасская
|
87645
|
165
|
1364
|
0
|
82467
|
31
|
Черновицкая
|
90547
|
462
|
2047
|
10
|
81938
|
192
|
Черниговская
|
61885
|
191
|
1429
|
0
|
57777
|
138
За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выписаны - 2 263 407, летальных случаев - 56 775 и проведено 12 950 678 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 1 104.