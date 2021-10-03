Global Teacher Prize Ukraine: определен лучший учитель Украины

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков из Киева победил в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine-2021, которая известна как "Нобелевка" для учителей.

Победитель получил 300 000 гривен, поездку на самое большое образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также профессиональное развитие и поддержку реализации образовательных проектов от организатора премии - "Освитории".

Юбилейная пятая церемония награждения с красной дорожкой и праздничным концертом состоялась 2 октября на Софийской площади в Киеве при поддержке Украинского культурного фонда.

Под менторством Пройдакова школьники сдают ВНО на 190+ баллов, уже после первого года в университете находят работу в копирайтинге и влюбляются в современную украинскую литературу. Мечта педагога - построить культурный мост между людьми с Запада и Востока Украины с помощью путешествий. Родом с Луганщины, он убежден, что, благодаря стиранию барьеров между украинцами, будет легче противодействовать информационной войне.

"Лозунг "Учителя важны" не просто хэштег, не просто предложение или словосочетание. Это реалия современной Украины, и эти слова должны быть девизом для каждого педагога во всем государстве. За пять лет, которые существует премия, изменилось само понятие "учитель". Сегодня учитель в авангарде всех изменений, которые происходят в государстве", - сказал победитель на церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Пройдаков победил среди трех тысяч претендентов со всех регионов страны. Также в этом году рекордное количество украинцев поблагодарило своих педагогов - 1 870 педагогов получили номинации от благодарных учеников и родителей.

"Мы создали огромное сообщество педагогов-единомышленников. Учителей Global Teacher Prize Ukraine уже почти 13 тысяч! Только тот учитель, которого уважает общество, который имеет достойные условия труда и право голоса, сможет воспитать успешную нацию. Именно поэтому Учитель - самая главная точка приложения усилий, которая даст Украине наибольший рост!", - сказала основательница премии, председатель общественного союза "Оcвитория" Зоя Литвин.

Цель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine - поднять престиж учительской профессии и привлечь внимание общества к роли учителя.