В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
Еще один госпитализирован с телесными повреждениями.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из супермаркетов Чернигова, в результате которого погиб полицейский.
Об этом сообщила областная полиция.
"Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.
На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.
"Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события, обратиться по телефону - 093 853 41 16", - говорится в сообщении.
Напомним, в августе в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погиб 43-летний работник Каховского отдела полиции.