В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб

Еще один госпитализирован с телесными повреждениями.

В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из супермаркетов Чернигова, в результате которого погиб полицейский.

Об этом сообщила областная полиция.

"Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.

Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

"Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события, обратиться по телефону - 093 853 41 16", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе в Херсонской области при исполнении служебных обязанностей погиб 43-летний работник Каховского отдела полиции.

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