Андрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьеры

Андрей Данилко 2 октября отмечает свой 38-й день рождения. В этом году артист впервые проведет этот день без мамы, которой больше нет в живых. Последний год для Данилко был очень тяжелым. У него и так немного друзей, а после смерти самого близкого человека Данилко закрылся от окружающих еще больше. Не исключено, что свой праздник он проведет наедине с собой.

Андрей Данилко отмечает 48-летие: как выглядел артист до того, как стал Веркой Сердючкой

С 1991 года Андрей Данилко перевоплощается в Верку Сердючку, образ которой артист сделал знаменитой на весь мир. Однако, немногие помнят, как выглядел тогда еще 30 летний артист без грима и сценических костюмов. Андрей Данилко в юности был очень скромным юношей, впрочем как и в зрелом возрасте. В школе Данилко вспоминают, как скромного, застенчивого мальчика, не отличника, но полностью преображающегося и блистающего на концертах и выступлениях местной команды КВН.

На одном из юношеских портретов Данилко можно увидеть его глубокий и слегка печальный взгляд. Таким Данилко на сцене не видел никто. Артист проявил свой талант в более чем 20 фильмах и мюзиклах, а его образы Верки Сердючки всегда были яркие, смешные и смелые.

Андрей Данилко отмечает 48-летие: как выглядел артист до того, как стал Веркой Сердючкой

Команда Андрея Данилко поздравила его с днем рождения, а также к поздравлениям присоединились звездные коллеги артиста: Леся Никитюк, Вера Брежнева, Андрей Бедняков и другие фанаты и поклонники талантливого артиста.

"Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо за вечное вдохновение и бесконечное непредсказуемое чувство юмора. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой!", - сказано в поздравлении имениннику в Instagram.

Андрей Данилко отмечает 48-летие: как выглядел артист до того, как стал Веркой Сердючкой

Андрей Данилко отмечает 48-летие: как выглядел артист до того, как стал Веркой Сердючкой

Ранее сообщалось, почему Андрей Данилко год скрывал смерть мамы, и кто из близких людей знал, что переживал артист.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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