В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида

Больше всего заболевших - в Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 30 сентября, в Украине были зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 059 детей и 248 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 637 человек. 172 пациента умерли. Выздоровели - 3 264 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265, экспресс-тестами - 33 178.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 435 413 человек, выздоровели - 2 258 455. От осложнений заболевания умерли 56 446 человек.

Всего было проведено 12 875 426 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Напомним, в Украине запустили разработанную ВОЗ систему отслеживания контактов больных ковидом.

Постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку наблюдатели признали только в сентябре. С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.

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