В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов

Жовковский районный суд Львовской области 28 сентября вынес первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Житель Ивано-Франковской области и жительница Хмельницкого получили штрафы за то, что подделали документы и использовали их при попытке пересечь границу с Польшей, сообщает ZAXID.NET.

Как отмечается, житель села Бабче Ивано-Франковской области нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, загрузил его на компьютер и с помощью специальной программы внес туда свои данные и данные своего сына. Он также подделал подпись врача на этих сертификатах.

15 сентября мужчина пытался пересечь границу в Польшу в пункте пропуска "Рава-Руска-Гребенне" и показал пограничникам поддельный COVID-сертификат. Работники погранслужбы обнаружили подделку. Мужчину задержали.

"Судья Руслан Зелиско 28 сентября признал Анатолия Иванцюка виновным в подделке документов и назначил ему наказание в виде 850 грн штрафа", - говорится в сообщении.

В тот же день, 28 сентября, другой судья Жовковского райсуда Роман Ясиновский рассмотрел похожее дело о подделке ковид-сертификата работницей АЗС "БРСМ" в Хмельницком. Женщина также загрузила из Интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer с реквизитами медицинского учреждения "Мирамед", внесла туда свои данные и подделала подпись врача.

Ее задержали при пересечении границы с поддельным сертификатом в ЧП "Рава-Руска-Гребенне" 11 сентября. 28 сентября Жовковский райсуд оштрафовал Алену Михалюк также на 850 грн.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что по поводу подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.