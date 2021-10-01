На бывшем заводе в Мукачево произошел масштабный пожар

Огонь очень мощный и пламя видно на несколько километров.

Фото: ГСЧС

В пятницу, 1 октября, в закарпатском городе Мукачево произошел масштабный пожар в здании бывшего завода "Мукачевприбор".

Об этом сообщила пресс-служба закарпатского облуправления ГСЧС.

Около 13 часов спасатели сообщили, что в четырехэтажном заброшенном цехе на улице Мира произошло возгорание. Для борьбы с пожаром привлекли спасателей не только из Мукачево, но и соседнего поселка Среднее и села Дерцен.

По состоянию на 14 часов пожар на территории бывшего предприятия удалось локализовать. К тому времени огонь распространился на площадь 1200 кв. м.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

"Мукачевприбор" было создано в 1961 году путем перепрофилирования табачной фабрики, действовавшей в городе с 1898 года.

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