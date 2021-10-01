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2021-10-01
В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысяч
Заказчика "сдал" нанятый им исполнитель убийства.
Служба безопасности Украины заявила, что ей удалось предотвратить убийство фермера в Херсонской области. Вероятного заказчика задержали, им оказался другой местный фермер.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Фото: СБУ
Заказчик якобы "хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить свои собственные позиции в регионе".
Фермер нашел киллера, пообещав ему 40 тысяч долларов, но тот "сдал" его правоохранителям.
Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, что в августе 2021 года украинские правоохранители предотвратили заказное убийство гражданина США.