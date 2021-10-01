В Румынии в результате пожара в ковид-больнице погибли 9 человек

Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии.

Фото: adevarul.ro Пожар в больнице Румынии

В Румынии в госпитале для больных ковидом произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии больницы города Констанца, пишет Reuters.

Это уже третий смертельный пожар в больницах страны менее чем за год.

На обнародованных в соцсетях видео видно, как пациенты выпрыгивались из окон нижних этажей больницы. Временный министр здравоохранения Чеке Аттила заявил, что на момент возгорания в госпитале находились 113 пациентов, из них 10 - в отделении интенсивной терапии.

Около 50 пациентов после эвакуации перевели в другие больницы. Число раненых и причины возгорания пока не называются.

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Фото: adevarul.ro

Напомним, что в сентябре в Северной Македонии в городе Тетово в результате пожара в модульном блоке больницы для больных коронавирусом погибли 14 человек. Ранее этого месяца в результате отключения системы подачи кислорода в мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) погибли 10 пациентов с COVID-19.

В августе в одной из больниц роSSийского Владикавказа прорыв кислородной трубы привел к прекращению подачи кислорода пациентам. Девять человек, которые были подключены к системе искусственной вентиляции легких, умерли.