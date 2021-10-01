Количество аптек с доступным инсулином возросло в 4 раза с 1 октября

С 1 октября программа обеспечения инсулином перешла к администрированию Национальной службы здоровья - 5 300 аптек и аптечных пунктов по всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Стоимость инсулина аптекам отныне будет напрямую возмещать Нацслужба здоровья.

Отмечается, что предыдущий механизм возмещения стоимости препаратов по субвенции имел два существенных недостатка. Первый - недостаточный размер субвенции для обеспечения 100% потребности пациентов с сахарным диабетом вызывал необходимость дофинансирования программы со стороны местных властей. Случались ситуации, когда инсулина для пациентов хватало только на первые дни месяца, все остальное зависело от финансовых возможностей или местных бюджетов, или пациентов. Пациенты из-за нехватки средств вынуждены были принимать меньшие дозы препаратов, чем им было назначено, или пропускать их. Второй недостаток - ограниченный доступ к лечению из-за небольшого количества аптек, участвовавших в программе.

"Нацслужба здоровья станет единственным плательщиком по программе. На возмещение стоимости инсулина с 1 октября и до конца года выделено 660 млн грн. Этого достаточно, чтобы при условии соблюдения четких правил обеспечить пациентов инсулином бесплатно. Все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик, как это сейчас происходит с программой "Доступные лекарства". На примере программы "Доступные лекарства" все увидели, что сотрудничество государства и бизнеса происходит прозрачно и по единым, одинаковым для всех правилам. Поэтому аптеки приобщаются охотно. Наблюдается стремительная динамика заключения договоров с аптеками по направлению реимбурсации инсулина", - прокомментировал и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов.

На 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин, в целом по стране выросло в 4 раза. По состоянию на 1 октября, к программе реимбурсации инсулина присоединились более 560 аптек-юридических лиц, имеющих 5 300 мест отпуска, то есть аптек и аптечных пунктов по всей стране. Еще 60 юридических лиц подписывают договоры со своей стороны, а это еще плюс более 200 аптек. А по данным региональных департаментов здравоохранения, в январе-августе 2021 года пациенты получали инсулин в более 1 400 аптеках Украины.

Наибольшее количество аптек и аптечных пунктов, которые по состоянию на 1 октября присоединились к правительственной программе реимбурсации инсулина, в следующих областях: Харьковская область - 560, Днепропетровская - 492, Львовская - 383.

Напомним, ранее пациенты с сахарным диабетом обратились к президенту с просьбой обеспечить их лекарствами. Отмечалось, что на 2020 год НСЗУ выделила 1,2 млрд гривен на возмещение стоимости инсулина для больных сахарным диабетом. Однако, через медицинскую субвенцию в первом квартале поступило в бюджеты всех регионов в целом только 200 млн гривен.