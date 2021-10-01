В Киеве из-за пожара в гимназии эвакуировали 1 500 человек

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Пожар в гимназии Киева

В Дарницком районе Киева из-за пожара в гимназии эвакуировали 1 500 детей. Речь идет об учебном заведении на улице Княжий затон, 12-А.

Согласно данным портала 2 Gis, по этому адресу расположена Киевская инженерная гимназия.

На странице столичного управления ГСЧС в Facebook сообщили, что в 4-этажном здании гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Фото: ГСЧС

Сообщение о возгорании поступило в 10:05. Администрация гимназии эвакуировала учеников и персонал еще до прибытия спасателей.

"В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 - ликвидирован. На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве ", - отметили спасатели.

Фото: ГСЧС

Напомним, что в сентябре в Чугуеве пожар в школе тушили 11 часов. Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие).