Эктор Хименес-Браво разделся и прикрыл самое сокровенно место арбузом

Эктор Хименес-Браво продолжает открываться перед фанатами. И на этот раз он перешел черту, как отметили его подписчики.

В личном аккаунте в Инстаграм звезда кулинарной передачи "МастерШеф" опубликовал довольно откровенный снимок. В кадре ресторатор предстал на кухне полностью обнаженный, прикрыв то самое место разрезанным арбузом. На снимке можно в мельчайших подробностях рассмотреть фигуру кулинара из Колумбии – его накачанные руки, рельефный живот и выступающие косые мышцы. Ради такого тела Эктор Хименес-Браво очень много работает в спортзале.

"Ради работы я готов на многое. Как оказалось. Я вот вспомнил истории, которые подтвердят этот заголовок, и поразился, когда вспомнил пару-тройку весомых историй", — отметил в публикации ресторатор.

Эктор Хименес-Браво рассказал, как отказывался от отношений ради новой работы, насколько жестко он относится к своим ученикам, как ему не раз угрожали подрядчики и его бывшие ученики, и что он не дает вторых шансов. Несмотря на столь впечатляющие истории, все же все внимание подписчиков было приковано к его фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Напомним, Эктор Хименес-Браво признался, почему хочет взять в жены украинку.