На Харьковщине подполковник полиции пытал задержанного ради признания в убийстве

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

На Харьковщине подполковник полиции пытал задержанного ради признания в убийстве
Фото: khar.gp.gov.ua

Заместитель начальника одного из отделов Чугуевского управления полиции Харьковской области в звании подполковника пытал задержанного ради признания в убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Правоохранителю сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. На место убийства прибыл указанный подполковник полиции вместе с другими правоохранителями.

Во время общения со свидетелями, подполковник полиции узнал, что умерший дружил с местным жителем.

"С целью скорейшего раскрытия убийства полицейский решил использовать недозволенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня подполковник полиции вместе с другими правоохранителями приехали к мужчине. Увидев, что он уже спит, полицейский начал бить его деревяной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - сообщили в прокуратуре.

30 сентября подполковнику было сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Также устанавливаются другие соучастники.

Напомним, ранее бывшего оперуполномоченного Кагарлицкого отделения полиции и ныне обвиняемого в истязании Ярослава Леваднюка по итогам переаттестации летом рекомендовали повысить в должности.

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