В Мукачево среди вакцинированных разыграют Renault Duster, самокаты, велосипеды и телевизоры

На призы выделят 1,2 млн. гривен.

В Мукачево среди вакцинированных разыграют Renault Duster, самокаты, велосипеды и телевизоры
Фото: КМДА

Городской совет Мукачево на Закарпатье решил провести акцию по популяризации вакцинации от коронавирусной болезни. На призы выделят 1,2 млн гривен.

Согласно сообщению пресс-службы горсовета, депутаты одобрили программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.

"Власти Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь». Призовой фонд акции - автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров", - говорится в сообщении.

Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации.

Напомним, Минздрав договорился с Uklonом о скидках для вакцинированных. Акция продлится до 31 октября этого года.

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