В Мукачево среди вакцинированных разыграют Renault Duster, самокаты, велосипеды и телевизоры
На призы выделят 1,2 млн. гривен.
Городской совет Мукачево на Закарпатье решил провести акцию по популяризации вакцинации от коронавирусной болезни. На призы выделят 1,2 млн гривен.
Согласно сообщению пресс-службы горсовета, депутаты одобрили программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.
"Власти Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь». Призовой фонд акции - автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров", - говорится в сообщении.
Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации.
Напомним, Минздрав договорился с Uklonом о скидках для вакцинированных. Акция продлится до 31 октября этого года.