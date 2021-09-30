За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. случаев COVID-19, среди заболевших более 1 тыс. детей

Самая высокая суточная заболеваемость в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

В среду, 29 сентября, в Украине были зафиксированы 11 757 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 24 апреля. Тогда были обнаружены 12 711 случаев ковида.

Среди заболевших вчера - 1 054 ребенка и 242 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 29 сентября были госпитализированы 2 556 человек, от коронавируса выздоровели 3 839 пациентов, 194 человека от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели от коронавируса 2 255 191 человек, от осложнений заболевания умерли 56 274 пациента.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 9 666 новых случаев ковида.

По данным НАН, темпы эпидемии COVID-19 в Украине превысили максимумы предыдущих волн.