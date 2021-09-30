На Закарпатье полиция обнаружила две подземные плантации с элитной коноплей на 5 млн гривен

Полиция Закарпатья во время санкционированных обысков обнаружила две скрытые под землей нарколаборатории с элитной коноплей. На черном рынке конечная продукция стоила бы пять миллионов гривен.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что вчера, 29 сентября, правоохранители провели обыск в одном из приграничных сел Закарпатья, неподалеку от Виноградова. Полицейские обыскали фермерское хозяйство с многочисленными теплицами, однако сначала нашли только несколько стеблей конопли.

Однако, тщательно осмотрев территорию, правоохранители обнаружили люк к тайному укрытию, который находился в помещении, где содержались домашние животные.

"Выяснилось, что под землей злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по высоким технологическим требованиям для выращивания конопли. В частности, помещения были оборудованы системой капельного полива, кондиционерами и вытяжками, устройствами, обогащающими теплицу кислородом, датчиками измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройствами, измеряющими кислотность почвы", - рассказали в полиции.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебля элитного сорта конопли. Кроме этого, в ходе спецоперации были изъяты 300 г уже высушенного наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Организатора наркоплантации следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Злоумышленнику собираются сообщить о подозрении по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконный посев или выращивание растений конопли в количестве более 50 растений. За такие действия 48-летнему фермеру грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в июле полиция "накрыла" в Житомирской области подпольную нарколабораторию и изъяла наркотиков на 70 млн гривен.