СБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов

Задержали двоих организаторов схемы: гражданина Украины и его сообщника из Турции.

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной преступной группировки в Николаевской области. Злоумышленники "вербовали" украинских моряков,, которых потом заставляли работать на кораблях, доставлявших нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турции, информирует пресс-центр СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, "жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" морякам платили $3 тыс. аванса.

Как выяснялось впоследствии, местом работы этих моряков становились суда, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.

"За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получили большие сроки заключения", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, сеть "вербовщиков", которые подыскивали моряков, насчитывала не менее 6 человек. Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому "партнеру" $7 тыс. Из них $3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялись между организатором-гражданином Украины и "вербовщиками".

На счету группировки - пять "партий" украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля. Сейчас одного из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков. Государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц.

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