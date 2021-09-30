В селе Одесской области мужчина устроил стрельбу, злоумышленник обезврежен, - полиция

Правоохранители обезвредили мужчину, который устроил стрельбу в одном из населенных пунктов Подольского района Одесской области. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.

Как информируют в пресс-службе областной полиции, о стрельбе на улице села правоохранителей известили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

"Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

"Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", - пояснили в полиции.