В селе Одесской области мужчина устроил стрельбу, злоумышленник обезврежен, - полиция

На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.

Правоохранители обезвредили мужчину, который устроил стрельбу в одном из населенных пунктов Подольского района Одесской области. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.

Как информируют в пресс-службе областной полиции, о стрельбе на улице села правоохранителей известили местные жители. На место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

"Правоохранители установили, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил житель этого села. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

"Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника", - пояснили в полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Крите произошло второе за два дня землетрясениеНа Крите произошло второе за два дня землетрясение
DZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIADZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIA
Потап заявил об уходе со сценыПотап заявил об уходе со сцены
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантовПремия кинокритиков "Киноколо" объявила нынешних номинантов
Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человекВчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье полиция обнаружила две подземные плантации с элитной коноплей на 5 млн гривенНа Закарпатье полиция обнаружила две подземные плантации с элитной коноплей на 5 млн гривен
Пациенты психоневрологического интерната в Черниговской области находятся в ужасных условиях, - омбудсменПациенты психоневрологического интерната в Черниговской области находятся в ужасных условиях, - омбудсмен
В Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривенВ Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривен
В Черкасской области семейного врача уличили в торговле поддельными ковид-сертификатамиВ Черкасской области семейного врача уличили в торговле поддельными ковид-сертификатами
В результате пожара в киевском хостеле погиб 34-летний мужчинаВ результате пожара в киевском хостеле погиб 34-летний мужчина
При поиске доказательств по делу покушения на Шефира полиция нашла в лесу трупПри поиске доказательств по делу покушения на Шефира полиция нашла в лесу труп
Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасовПолиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов
В Днепропетровской области поддельные COVID-паспорта вносили в базу Минздрава за 6 тыс. грнВ Днепропетровской области поддельные COVID-паспорта вносили в базу Минздрава за 6 тыс. грн
Под Бердянском при попытке самоубийства мужчина подорвал двухэтажный дом и выжилПод Бердянском при попытке самоубийства мужчина подорвал двухэтажный дом и выжил
В Одесской области гражданин Молдовы незаконно пересек границу на телегеВ Одесской области гражданин Молдовы незаконно пересек границу на телеге
Последние новости
Подгружаем последние новости