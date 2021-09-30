Пациенты психоневрологического интерната в Черниговской области находятся в ужасных условиях, - омбудсмен

В заведении переполненные помещения, подопечные имеют изношенную обувь и одежду, не получают должного лечения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что 73 подопечных Орловского психоневрологического интерната в Черниговской области находятся в ненадлежащих условиях.

Это выяснили во время мониторингового визита сотрудники Департамента НПМ Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека и общественные мониторы, сообщает пресс-служба омбудсмена.

6 жилых комнат корпуса №1 переполнены, в комнате, рассчитанной на 5 человек, проживало 10 человек. Несмотря на то, что в интернате находится 30 кроватных больных подопечных, функциональные кровати и противопролежневые матрасы отсутствуют.

Кроме того, жители интерната имели неопрятный внешний вид. Их одежда и обувь изношены, повреждены, не соответствуют размеру и сезону, и это при том, что новые вещи имеются на складе.

Во время личного общения подопечные пожаловались на плохое питание, в частности отсутствие диетического меню.

Также выявлены нарушения права на медицинскую помощь. В 2020 году мужчине, которому поставлен диагноз паховая грыжа, хирург рекомендовал оперативное вмешательство, однако операция так и не произведена.

Директор заведения утверждает, что подопечный отказывается от оперативного вмешательства, однако его письменный отказ отсутствует в медицинской документации. К тому же, интернат не обеспечивает выполнение назначений узкопрофильных специалистов.

Мониторинговая группа также выявила нарушения права подопечных на защиту от эксплуатации. Во время визита 8 человек работали бесплатно, а 4 мужчин, с которыми заключены трудовые договоры, не знали размера своей заработной платы.

По результатам визита будет подготовлен отчет и направлены письма в органы государственной власти.

Ранее стало известно, что на одном из одесских кладбищ нашли трех мужчин с инвалидностью. Они утверждали, что их вывезли туда из Одесского областного медицинского центра психического здоровья.