За сутки в Украине зафиксировали 9 666 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине были зафиксированы 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 953 ребенка и 204 медработника.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 855 человек. 217 пациентов умерли. Выздоровели - 3 281 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 42 132 человека, методом ИФА - 10 973, экспресс-тестами - 39 724.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 411 622 человека, выздоровели - 2 251 352. От осложнений умерли 56 080 пациентов. Всего было проведено 12 783 263 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 583 случая;

- 583 случая; Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 214 случаев;

Днепропетровская область - 787 случаев;

Донецкая область - 699 случаев;

Житомирская область - 253 случая;

Закарпатская область - 95 случаев;

Запорожская область - 592 случая;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 51 случай;

Луганская область - 525 случаев;

Львовская область - 458 случаев;

Николаевская область - 222 случая;

Одесская область - 662 случая;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 405 случаев;

Сумская область - 368 случаев;

Тернопольская область - 201 случай;

Харьковская область - 976 случаев;

Херсонская область - 349 случаев;

Хмельницкая область - 447 случаев;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 421 случай;

Черниговская область - 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин ранее заявил, что почти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом коронавируса. Во время предыдущей весенней волны доминантным был вариант альфа.

На прошлой неделе Киевская школа экономики заявила, что ситуацию с ковидом в Украине уже можно считать началом новой вспышки. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее. Министерство здравоохранения считает, что пик новой волны придется на ноябрь, но начаться он может еще в октябре.

С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.