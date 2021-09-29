За сутки в Украине зафиксировали 9 666 новых случаев ковида
Госпитализированы 2 855 человек.
За прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине были зафиксированы 9 666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 953 ребенка и 204 медработника.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 855 человек. 217 пациентов умерли. Выздоровели - 3 281 человек.
За сутки были протестированы: методом ПЦР - 42 132 человека, методом ИФА - 10 973, экспресс-тестами - 39 724.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 411 622 человека, выздоровели - 2 251 352. От осложнений умерли 56 080 пациентов. Всего было проведено 12 783 263 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 583 случая;
- Винницкая область - 200 случаев;
- Волынская область - 214 случаев;
- Днепропетровская область - 787 случаев;
- Донецкая область - 699 случаев;
- Житомирская область - 253 случая;
- Закарпатская область - 95 случаев;
- Запорожская область - 592 случая;
- Ивано-Франковская область - 234 случая;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 51 случай;
- Луганская область - 525 случаев;
- Львовская область - 458 случаев;
- Николаевская область - 222 случая;
- Одесская область - 662 случая;
- Полтавская область - 231 случай;
- Ровенская область - 405 случаев;
- Сумская область - 368 случаев;
- Тернопольская область - 201 случай;
- Харьковская область - 976 случаев;
- Херсонская область - 349 случаев;
- Хмельницкая область - 447 случаев;
- Черкасская область - 297 случаев;
- Черновицкая область - 421 случай;
- Черниговская область - 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин ранее заявил, что почти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом коронавируса. Во время предыдущей весенней волны доминантным был вариант альфа.
На прошлой неделе Киевская школа экономики заявила, что ситуацию с ковидом в Украине уже можно считать началом новой вспышки. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее. Министерство здравоохранения считает, что пик новой волны придется на ноябрь, но начаться он может еще в октябре.
С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, были усилены карантинные ограничения.