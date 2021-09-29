Американского певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

Организованная им схема сексуального насилия над женщинами и несовершеннолетними работала в течение двух десятилетий.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала американского R'n'B-певца R. Kelly виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По заключению суда, он использовал свой статус суперзвезды для организации схемы сексуального насилия над женщинами и несовершеннолетними, которая работала в течение двух десятилетий, передает ВВС.

Обвинителями по делу выступили одиннадцать человек - девять женщин и двое мужчин, которые описали случаи сексуального насилия и унижения со стороны звезды.

Певца признали виновным по всем девяти пунктам обвинения: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкет, который обычно выдвигают против организованной преступности.

Приговор R. Kelly должны объявить 4 мая 2022 года. Остаток жизни он может провести за решеткой.

Присяжные установили, что R. Kelly, полное имя которого Роберт Сильвестр Келли, возглавлял насильственной схему, участники которой заманивали женщин и детей ради сексуального надругательства. Кроме того, музыкант, известный по хитам I Believe I Can Fly и Ignition, занимался торговлей женщинами и детьми между различными штатами США .

Многие пострадавшие на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

В 1994 году музыкант незаконно женился на певице Алией, когда той было 15 лет. Семь лет спустя она погибла в авиакатастрофе.

В 2001-м 17-летняя стажерка обвинила певца в домогательствах. В 2002-м против него подали еще два иска. В июне того же года певца обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам.

В 2008 году суд присяжных по делу о съемках детской порнографии певца оправдал.

В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой обвинял R Kelly в создании "секс-секты", в которой против своей воли находились шесть девушек.

В 2018 году на волне движения #MeToo появилось еще и движение #MuteRKelly, участники которого выступают за то, чтобы звукозаписывающая компания певца прекратила сотрудничество с ним.