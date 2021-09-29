Бывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аппетитными формами в откровенном платье

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались в январе 2021 года после более года отношений. Вскоре после этого у актера завязались отношения с его бывшей невестой – 52-летней Дженнифер Лопес. На днях девушка появилась на публике и произвела фурор своим внешним видом.

Бывшая девушка Бена Аффлека в платье с глубоким декольте произвела фурор на красной дорожке

Вчера в Лондоне состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде. В картине "Не время умирать" бывшая девушка Бена Аффлека сыграла одну из эпизодических ролей. Вместе с другими звездами картины 33-летняя Ана де Армас украсила ковровую дорожку.

Для выхода в свет она выбрала роскошное атласное черное платье с эффектным декольте и высоким разрезом на юбке. Наряд во всей красе подчеркнул аппетитные формы актрисы. А ее образ завершили сдержанные аксессуары и черные босоножки с тонкими ремешками.

Бывшая девушка Бена Аффлека в платье с глубоким декольте произвела фурор на красной дорожке

Причиной расставания Бена Аффлека и Аны де Армас стали разные взгляды на жизнь. Дело в том, что актер не хотел заводить детей, а актриса напротив.

"Бен не хочет больше детей. А ей уже за 30. В этом вся загвоздка… Бен не планирует создавать новую семью. Его семья была и всегда будет для него на первом месте", — отметил ранее инсайдер.

Бывшая девушка Бена Аффлека в платье с глубоким декольте произвела фурор на красной дорожке

Напомним, Бен Аффлек устроил сюрприз Дженнифер Лопес после долгой разлуки.


Анастасия Березовская, Тудей

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