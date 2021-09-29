Lama призналась, почему у нее нет детей

Известная украинская певица Наталья Дзенькив, более известная широкой публике как Lama, некоторое время назад пропала из поля зрения. Она не давала концерты и не радовала фанатов новыми песнями. Чем же занималась артистка все это время?

В интервью программе "Светская жизнь" певица Lama раскрыла, чем жила все эти годы, почему у нее нет детей и что у нее на личном фронте. Наталья Дзенькив в возрасте 45 лет так и не обзавелась официальной семьей. У нее есть любимый мужчина, но оформлять отношения они не спешат.

Живет артистка за городом в лесу, где ведет здоровый образ жизни, много медитирует и пытается наладить свою жизнь после того, как она осталась без продюсера и команды.

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"У меня не было сознательного решения. Я помню себя в 23 года, и я понимаю, что это надо детей родить, все же говорят, что это надо, а я понимаю, что меня не тянет к этому, — заявила Lama. – Просто сейчас вокруг меня очень много знакомых с детьми и я понимаю, что им так трудно. Там и мамы, и дедушки, а я себе думаю, моя мама в Ивано-Франковске и как я буду это все вытаскивать. Я поняла, что я хочу дальше продолжать писать песни".

Возможно, в ближайшем будущем мы услышим новые песни от звезды – исполнительницы таких хитов, как "Знаєш як болить", "Моє сердце" и "Мені так треба".

Напомним, Потап признался, почему у него с Настей Каменских нет общих детей.