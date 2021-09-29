СБУ сообщила подозрение соучастнику заказного убийства работника СИЗО в Киеве в 2016 году

Его обвиняют в государственной измене за работу на ФСБ.

Служба безопасности Украины сообщила подозрение второму агенту ФСБ, который подозревается в причастности к убийству в 2016 году сотрудника ровенского СИЗО Ивана Мамчура.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Злоумышленник входил в состав так называемой «боевой двойки», которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца на Ровенщине. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления", - говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении по ст.111 Уголовного кодекса - государственная измена.

В 2020 году за убийство Мамчура до 12 лет лишения свободы осудили уроженца Мариуполя Олега Смородинова.

Суд установил, что ранее дважды судимого гражданина Украины Смородинова в январе-феврале 2016 года завербовали сотрудники ФСБ в Москве. С сентября 2016 года он находился в Ровно и следил за участником АТО Мамчуром. После отказа военного работать на роSSийские спецслужбы Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. Это произошло 17 сентября 2016 года. За преступление киллер получил около $ 5 тыс. и 300 тыс. рублей.

На суде Смородинов признал свою вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ, которые обещали устроить его на работу в "полицию" аннексированного Крыма. Они дали ему список украинских военных, которых он должен ликвидировать.

Мамчура выбрали жертвой, поскольку он, помимо участия в АТО, в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против РоSSии.

Киллера задержали 17 ноября 2016 года, когда он попытался перейти в РоSSию с территории Харьковской области. В мае 2017 года его начали судить, а в марте 2020 году вынесли приговор - 12 лет тюрьмы по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Рассмотрение дела о заказном убийстве продолжается.

В июне 2019 года в РоSSии задержали его соучастника - Константина Иванова. В августе 2020 года он был выдан Украине, после чего ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.