Alyona Alyona показала своего бойфренда

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona длительное время скрывала свою личную жизнь. Она публиковала фото с молодым человеком, но показывала лишь некоторые части его тела, без лица. Личность его она также не раскрывала. Но после того как журналистам удалось выяснить, кто же покорил сердце исполнительницы, скрывать возлюбленного уже не было смысла.

Рэперша Alyona Alyona рассекретила своего бойфренда и вышла с ним в свет

Недавно в Киеве состоялась церемония награждения National Bloggers Awards, куда Alyona Alyona пришла не одна, а вместе с тиктокером Денисом, известным под псевдонимом Йоксден. Парень ведет довольно провокационный блог, где публикует ролики о бомжах, наркоманах и тому подобном.

Совсем недавно влюбленные решили съехаться, и певица переехала к бойфренду. По ее словам, далось ей это нелегко, так как обычно парни переезжали к ней, а не она к ним.

Рэперша Alyona Alyona рассекретила своего бойфренда и вышла с ним в свет

Рэперша Alyona Alyona рассекретила своего бойфренда и вышла с ним в свет

"Это такой болезненный вопрос. Именно потому, что он мне очень нравится, и я решила жить на его территории. Но это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. И эта территория не такая большая. Даже как у меня до этого была комната. И эти вещи надо где-то пихать! А у меня их много и это так сложно для меня! Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться немного выше", — отметила Alyona Alyona в интервью программу ЖВЛ.


Напомним, Alyona Alyona призналась, сколько тратит на себя денег каждый месяц.


Анастасия Березовская, Тудей

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