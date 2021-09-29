Нариман Алиев снимает фильм о депортации крымских татар - "Орталан"

Премьера исторической драмы ожидается в 2023 году.

Нариман Алиев снимает фильм о депортации крымских татар - "Орталан"
Наріман Алієв
Фото: Альона Лобанова, сімейні архіви Нарімана Алієва.

Режиссер фильма «Домой», участник программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля Нариман Алиев начал работу над следующим полнометражным фильмом.

Им станет историческая драма, которая получила название ORTALAN ("Орталан").

События фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой - юноша Исмаил, который возвращается с гор в родное село Орталан, и находит его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов.

"Орталан - название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум, оно имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задела бы эта беда. Моя задача - через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез из своей родины", - объясняет Алиев.

Проект ленты занял второе место в категории авторских фильмов Семнадцатого конкурсного отбора Государственного агентства по вопросам кинематографии и получит финансовую поддержку Украины в размере 80% от общего бюджета. Осенью проект будущего фильма будет представлен в секции питчингов cocoPITCH 2021 на кинорынке Connecting Cottbus.

Продюсеры фильма - Владимир Яценко и Анна Соболевская, соучредители кинопродакшена ForeFilms, который будет заниматься производством фильма.

"Исторические драмы достаточно сложны в производстве, но мы хорошо знаем режиссерский подход и неповторимый стиль Наримана. Мы готовы приложить усилия, чтобы создать фильм на самом высоком уровне и воссоздать историю такой, какой она была", - отметил Яценко.

Съемки ORTALAN запланированы на май-август 2022 года, а премьера ожидается в 2023 году.

Фото: Алена Лобанова, семейные архивы Наримана Алиева

Фото: Алена Лобанова, семейные архивы Наримана Алиева

Нариман Алиев - режиссер, сценарист, член Украинской и Европейской киноакадемий , автор и ведущий подкаста Mincultpryvit. Его полнометражный дебют, лента «Домой», была впервые показана в рамках секции «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля и была выбрана в качестве национального кандидата на премию "Оскар" от Украины в 2019 году.

ForeFilms - украинский кинопродакшн авторского кино, основанный в 2020 году Владимиром Яценко и Анной Соболевской. Среди проектов ForeFilms - ленты Наримана Алиева ("Домой"), Валентина Васяновича ("Атлантида", "Блик"), Ирины Целик ("Я и Феликс") и Антонио Лукича ("Люксембург, Люксембург").

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