В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 132 тыс. человек

С начала кампании были привиты 6 926 719 человек.

?В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 132 тыс. человек
Фото: kievcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 132 246 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"132 246 человек были вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 28 сентября 2021 года. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы - 57 058 человек", - говорится в сообщении.

В течение суток работали 933 мобильные бригады, 3 219 пунктов прививок, 370 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала кампании были привиты 6 926 719 человек, из них получили одну дозу - 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего было сделано 12 491 987 прививок", - подытожили в Минздраве.

Напомним, Минздрав планирует в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от ковида для чиновников и педагогов. Министерствам и госорганам установили целевой показатель вакцинации - 70% сотрудников до середины октября.

Как сообщил главный санврач Игорь Кузин, противопоказания для вакцинации от COVID-19 имеют менее чем один процент людей. Однако, согласно опросам, более 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют добровольно делать прививки. Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами.

После перехода Украины в "желтую" зону число желающих привиться против ковида возросло на четверть.

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