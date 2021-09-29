Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили редкий совместный выход. С начала пандемии поклонники очень редко видели супружескую пару вместе, особенно на таких больших мероприятиях.

Вчера в Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Поклонники ждали этого дня очень долго, ведь выход картины переносился несколько раз. Но уже с 30-го сентября фанаты смогут в последний раз насладиться приключениями Дэниела Крейга в роли агента 007.

На красной ковровой дорожке вместе со звездами фильма появились члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон, 39-летняя герцогиня и мама троих детей, выглядела великолепно в золотом облегающем платье с V-образным декольте, сборкой на животе и накидкой от Jenny Packham. Наряд во всей красе подчеркнул стройную фигуру супруги принца Уильяма, который был одет в классический черный костюм с бабочкой.

Компанию на премьере им составили принц Чарльз и Камилла, которая выбрала нежно-голубое платье с прозрачными рукавами и расшитое блестками.

"Прекрасно было увидеть 007 снова на большом экране. "Нет времени умирать" – это 25-й фильм о Бонде в исполнении Дэниела Грейга, который посвятил этой роли 15 лет. Он демонстрирует вдохновляющую работу актеров, музыкантов, режиссеров, кинематографистов и всех, кто участвовал в создании такого особенного фильма", — говорится в официальном заявлении герцога и герцогини Кембриджских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол и появилась на публике в мини-юбке.