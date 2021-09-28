На Крите произошло второе за два дня землетрясение

В течение суток на острове зафиксировано более 40 подземных толчков.

На Крите произошло второе за два дня землетрясение

На греческом острове Крит в ночь на 28 сентября произошло второе за два дня землетрясение.

По данным Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,3 балла.

Землетрясение было зафиксировано в 4:48 по времени UTC (7:48 по Киеву). Эпицентр находился в 30 км к юго-востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки меньшей силы продолжаются.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.

По данным Greek City Times, в течение суток на Крите зафиксировано более 40 подземных толчков.

Накануне на Крите также произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Эпицентр располагался в 14 км от города Ираклион. После этого землетрясения последовало несколько афтершоков магнитудой свыше 4 баллов.

В результате вчерашнего землетрясения погиб один местный житель, пострадали десятки людей.

Фото: twitter.com

Известно о повреждении большого количества зданий и храмов в населенных пунктах Руссохория, Архонтико и Пасидерос. Значительный ущерб нанесен сетям водоснабжения.

Подземные толчки ощутили также в Болгарии, Турции, Египте, материковой Греции, Италии, Ливии и Македонии.

BREAKING: Powerful 6.5 magnitude earthquake hits Crete, Greece pic.twitter.com/Q8s4dlWN73

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2021

Напомним, землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей на рассвете 23 сентября. Пострадавших и разрушений не было.

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